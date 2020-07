Hauts-de-France : une baisse historique de la consommation d’électricité

Selon le gestionnaire, c’est une baisse historique : durant la crise de 2008, la baisse était plutôt de l’ordre de 5%. Une telle chute qui s’explique notamment par l’arrêt des entreprises et le télétravail, même si une hausse est constatée dans les secteurs de l’agroalimentaire et de la pharmacie, secteurs qui étaient encore en activité durant le confinement. La sidérurgie et l’automobile enregistrent la plus forte baisse. La consommation est repartie à la hausse avant le 11 mai, date du déconfinement.