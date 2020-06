Crise sanitaire : le CHU Amiens-Picardie a adapté ses formations

Plusieurs centaines de professionnels hospitaliers et quelques professionnels de santé extérieurs ont ainsi été formés par les différents centres de formation du CHU Amiens-Picardie (SimUSanté®, le Centre d’enseignement des soins d’urgences 80 – Cesu – écoles et instituts du Centre hospitalier, l’Unité d’hygiène et d’épidémiologie hospitalière – UHEH – et le service de Réanimation cardio-thoracique-vasculaire). Parmi les formations déployées : la régulation médicale des appels Covid-19 en renfort des trois Samu picards (65 médecins et 51 étudiants formés), la formation « Infirmier en réanimation » (48 professionnels formés parmi lesquels des Infirmiers de bloc opératoire diplômés d’État – Ibode -, qui ont contribué à l’ouverture d’une unité supplémentaire de réanimation), la formation « Intubation d’un patient en situation Covid-19 » par le Cesu 80 (20 personnes formées), qui a aussi dispensé la formation « Maîtriser les gestes de protection individuelle en période de pandémie Covid-19 » (suivie par 50 professionnels) et l’apprentissage en équipe pluridisciplinaire de la mise en position ventrale d’un patient ventilé en réanimation par SimUSanté® (48 personnes formées). Pour mémoire, SimUSanté® est le plus grand centre européen polyvalent de simulation en santé et s’étend sur 4 000 m² au cœur du Pôle santé d’Amiens, avec 51 espaces de simulation (43 salles reliées à des régies vidéo et 15 avec des glace sans tain), des salles d’entraînement gestuel, des salles multimédias et des environnements contextualisés.

La continuité pédagogique des 1 500 étudiants a également été assurée durant le confinement, avec la mise en ligne des supports sur la plate-forme de pédagogie numérique Epione, développée en partenariat avec l’UPJV. Durant le confinement, sa fréquentation numérique a triplé, pour atteindre 30 000 connexions par jour.