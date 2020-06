Brâam : un distributeur de gel hydroalcoolique solidaire

Présidée par Alexis de Loynes, originaire de l’Oise et dirigée par son ancien collègue Yann Simon, la société Brâam a lancé un distributeur de gel sans contact. Créé il y a trois ans, Brâam est un distributeur engagé de produits gourmands, sains et naturels qui propose à ses clients des encas sains, corbeilles de fruits de saison, machines à café en grains, jus de fruits ou encore plantes. Désirant contribuer à la lutte contre la propagation du Coronavirus mais aussi soutenir les personnes les plus fragiles au cours de cette période difficile, la structure a mis au point un distributeur de gel hydroalcoolique qui est à la fois sans contact et solidaire : 100% des bénéfices réalisés sur la vente de gel Umano sont reversés à l’association Astrée qui aide et accompagne les personnes fragiles et isolées. Trois modèles Umano sont mis à la disposition des clients, à savoir : Umano Tak (usage mécanique avec une pédale de pied), Umano Dankie (borne en aluminium qui détecte la présence des mains), Umano Wado (borne connectée, avec écran Full HD qui détecte la présence des mains). Côté utilisation, il suffit de placer les mains sous le distributeur de gel hydroalcoolique ou d’actionner la pédale avec le pied et, en un instant, l’utilisateur reçoit un savon liquide et désinfectant. Depuis un an, Brâam reverse 1% de son chiffre d’affaires à l’association Cœur de Forêt et travaille en partenariat avec la fondation Émeraude Solidaire qui possède l’entreprise Café Joyeux. L’intégralité des aliments invendus chez Brâam est donnée aux Restaurants du Cœur.La particularité de Brâam est d’avoir identifié pour chacune de ces offres des alternatives innovantes à impact positif : machines à café en grains (0 capsule), fontaines à eau (0 plastique), snacks en vrac et fruits de saison (0 emballage).