Bilan des PGE dans les Hauts-de-France

2 218 entreprises de l’Aisne en ont bénéficié (430,3 millions d’euros), 3 835 de l’Oise (560,8 millions d’euros), 12 917 du Nord (3 104,7 millions d’euros), 6 517 du Pas-de-Calais (874,7 millions d’euros) et 2 633 entreprises de la Somme (404 millions d’euros). Comme l’indique dans un communiqué de presse le Comité des banques Hauts-de-France de la Fédération bancaire française : « Ceci représente une effort considérable, correspondant, selon les réseaux, à la production de crédits habituellement réalisés en six ou douze mois. » Lorsque les PGE n’ont pu être accordés, les banques ont orienté les entreprises vers la Banque de France et la Médiation du crédit, pour activer d’autres dispositifs et trouver d’autres solutions.