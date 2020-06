Avec Les Clés de Marie, un univers qui vous ressemble

La décoration d’intérieur, c’est sa passion depuis toujours. Mais il lui aura fallu plusieurs expériences professionnelles, notamment dans la vente de carrelages sanitaires et dans la gestion locative, pour qu’elle saute le pas en 2018 et se lance dans l’aventure.

Celle qui avait entamé des études à l’école des Beaux-Arts d’Angers a réussi à concilier sa capacité à coordonner des chantiers et son goût pour la création et l’aménagement d’ambiances uniques. Unique, chacun de ses clients l’est : avec son histoire, ses souvenirs, ses goûts, son mode de vie. « Il ne s’agit pas pour moi de plaquer les dernières tendances, mais bien de prendre en compte la personnalité des occupants pour leur proposer un univers qui leur ressemble, assure la décoratrice. Je mets de côté mes goûts personnels, je suis capable de créer un environnement qui ne me plaît pas, si je sais que c’est ce qui correspondra aux attentes de mes clients. »

Une prestation à la carte

Tout démarre par une visite-conseil de deux heures : la décoratrice s’imprègne de l’esprit du lieu et prend en compte ses contraintes particulières, exiguïté, luminosité, mobilier… Elle émet des premières préconisations, des pistes de recherche. Son action peut s’arrêter là, le client ayant suffisamment d’autonomie pour réaliser lui-même les aménagements. « Il suffit parfois de pas grand-chose, remplacer un revêtement de sol, repeindre un mur, modifier l’emplacement des meubles, ajouter quelques touches de couleur… pour transformer significativement un intérieur. »

Pour les chantiers de plus grande envergure, Marielle Hemery constitue alors un dossier complet : elle resitue le contexte de la demande, qui peut émaner soit de personnes venant d’emménager, soit au contraire des propriétaires désireux de vendre, ou, le plus souvent, des occupants souhaitant renouveler leur lieu de vie. Elle détaille différentes propositions, des variantes, illustrées par des croquis à la main et des simulations 3D sur ordinateur. Elle les accompagne de planches de suggestions de luminaires, éléments décoratifs, meubles sur mesure. Elle propose aussi des artisans et établit les devis estimatifs. Après l’accord du client, elle coordonne l’ensemble du chantier avec les différents corps de métiers, s’assure du respect des délais, de la qualité et des budgets, anime les réunions d’avancement jusqu’à la réception de l’ensemble.

Elle a ainsi métamorphosé des salons, des coins bureau, des chambres parentales, pour leur redonner un charme et un caractère en accord avec leurs utilisateurs. Et pour les propriétaires bailleurs, Marielle Hemery propose de les décharger de la gestion de leurs biens loués : elle prend en charge pour leur compte les états des lieux d’entrée et de sortie, établit un point précis des rafraîchissements et travaux à prévoir pour maintenir le bien attractif et assurer ainsi sa relocation rapide.

Marielle Hemery se met entièrement à l’écoute de ses clients pour créer avec eux leur nouveau cadre de vie.