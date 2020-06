Aisne : appel à projets pour soutenir la culture

L’appel à projets s’adresse aux communes, EPCI et associations et a vocation à soutenir les formes innovantes de spectacle vivant et de concerts se déroulant jusqu’en septembre prochain. Les projets devront obligatoirement faire appel au tissu associatif culturel et aux artistes du département, sensibiliser les habitants (notamment les jeunes) à la culture, s’adresser à un large public, se dérouler dans l’Aisne, avoir lieu entre juin et septembre 2020, tenir compte des recommandations sanitaires en vigueur. Dernier critère : les spectacles ou concerts ne doivent pas être déjà inscrits dans la programmation habituelle des collectivités ou de ses partenaires.

Les candidatures sont ouvertes en ligne jusqu’au 30 juin 2020 sur la plate-forme XDemat ou sur https://aisne.com/a-votre-service/demarches-et-formulaires/appels-a-projets.