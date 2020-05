Val Solution Industrie au service des PME

Trois ex-cadres de Whirlpool, repris chez WN ensuite, ont créé le 23 septembre dernier leur propre entreprise d’ingénierie technique et industrielle au service des entreprises. Il s’agit de Jean-Frédéric Follet, directeur technico-commercial, Sébastien Verrière, directeur de production et Philippe Valton, président de VSI. Basée dans la Zac de Montières à Amiens, dans les anciens bâtiments de l’entreprise Prima, fabricant de pièces à base de matière plastique, la société accueille également trois autres salariés : un dessinateur industriel, Nicolas Demeulenaere qui a 15 ans d’ancienneté chez Whirlpool et deux outilleurs, David Farcy et Laurent Patry. « Nous sommes ravis de les compter parmi nous. Les deux outilleurs sont de véritables couteaux suisse, à la fois soudeurs ou conducteurs de machine pour ne citer que ces tâches », note Philippe Valton, ex-responsable industriel avec plus de 28 ans d’ancienneté chez Whirlpool.

Val Solution Industrie est donc un bureau d’étude et d’industrialisation qui utilise les savoir-faire développés chez Whirlpool et notamment du lean manufacturing. « C’est un mode de fonctionnement où les processus de préparation, contrôle, production et développement sont simplifiés, avec l’aide d’outils de qualité que sont OpEX Management et Six Sigma qui permet d’améliorer la qualité, les coûts et les délais des processus tout en maîtrisant le risque opérationnel. Une démarche de travail efficace et organisée que nous mettons au service des petites et moyennes entreprises », poursuit Philippe Valton. Les clients, comme Europa à Doullens pour ses besoins en métallerie ou Amazon pour réduire les TMS de ses équipes, font déjà appel à Val Solution Industrie.

Une idée devenue réalité

Philippe Valton est à l’origine de la naissance de VSI. Il y pensait déjà depuis un moment. Puis est arrivée l’aventure ou l’espoir WN créé par Nicolas Decayeux comme le booster des projets industriels français. L’industriel picard croyait en la revitalisation du site de production de Whirlpool d’Amiens. « Alors j’ai dû faire profil bas pour ne pas venir en concurrence d’Ageco Agencement, le repreneur de WN. Et plutôt faire de VSI un allié complémentaire avec du personnel en commun », raconte le chef d’entreprise. « On avait bien senti le vent tourner chez Whirlpool puis chez WN. Il ne faut pas oublier les compétences de toutes ces personnes. Il ne faut pas les perdre ces savoir-faire. C’est pourquoi un de nos objectifs est de réussir à redonner du travail à un maximum de ces ex-salariés », affirme Sébastien Venière. La vocation de VSI est d’aider les PME à développer leurs produits et les rendre plus compétitifs en proposant aussi des solutions d’innovation en interne. L’objectif est désormais d’embaucher pour suivre la progression de l’activité naissante sur le site de 157 000 m² dont 55 000 m² couverts.

Reportage réalisé avant confinement.