Une plate-forme régionale pour référencer les fabricants d’EPI

La plate-forme référence chaque jour les fabricants d’EPI régionaux – il est possible d’actionner une carte interactive pour identifier le fabricant le plus proche –, et permet de connaître les offres et besoins en la matière, pour « la poursuite ou la relance de l’activité des entreprises en rupture dans leur chaîne d’approvisionnement, de production ou logistique », indique la Région. La mission de cette plate-forme animée par une cellule EPI mise en place à la préfecture et composée de collaborateurs de l’État, la Région et la CCI Hauts-de-France est double : il s’agit de repérer les têtes de réseau capables d’intégrer ces filières et les accompagner dans la recherche de partenaires et proposer un recensement d’équipements de qualité, certifiés ou en cours de certification, pour les collectivités, établissements publics et entreprises. Plus de 360 offres concernant les EPI sont aujourd’hui en cours de traitement, 30 fabricants de masques répondant aux normes et 18 fabricants de gel ont déjà été identifiés par la cellule. L’idée étant que le territoire « se dote des outils de production pour atteindre l’autosuffisance en matière d’équipements de protection ».

La plate-forme est réservée aux entreprises immatriculées au Registre du commerce et des sociétés, possédant leur siège ou a minima un établissement d’exploitation dans la région et/ y exerçant une grosse partie de leurs activités. Du côté des entreprises référencées en matière d’EPI, ce sont des producteurs et revendeurs installés dans les Hauts-de-France, dont les produits sont transformés en région, France ou Europe.