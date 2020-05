Une cagnotte solidaire pour les entreprises

C’est un projet d’entrepreneurs pour les entrepreneurs. Cette cagnotte solidaire – solidarite-entreprises.fr – a été lancée par trois entreprises et quatre entrepreneurs amiénois : Laurent Aimon, directeur et fondateur du cabinet Advisia RH, Benjamin Lamperier et Benoît Goyheneche, co-fondateurs d’Iteracode, spécialisée dans le numérique et Marie-Pierre Crublet, fondatrice et dirigeante de la société We change up, une plate-forme de mise en relation directe entre personnes en reconversion et professionnel. « C’est un projet collectif, souligne Laurent Aimon. Nous voulions apporter une aide complémentaire locale aux mesures du Gouvernement car malgré tout, certaines entreprises auront du mal à se relever. Nous avons donc enclencher une initiative solidaire sous forme de cagnotte. Nous voulions agir concrètement et nous ressentons en France une énergie positive concernant la solidarité. »

La solidarité par don

Ce projet est avant tout local : ouverte aux particuliers et aux entreprises, cette cagnotte est dédiée aux entreprises de moins de 20 salariés les plus en difficulté de l’Oise, la Somme et l’Aisne et qui ne font pas partie d’une filiale d’un groupe. « Celles qui ont un besoin urgent pour la reprise, par exemple pour renforcer la trésorerie, pour combler les salaires ou même les payer », explique le chef d’entreprise solidaire. Un projet « réalisé en 24 heures » qui enregistre déjà le soutien solidaire de l’entreprise Dailycer France de Montdidier, l’un des leaders en Europe dans le secteur de la fabrication de céréales ou encore de Cell Alternativ, un laboratoire de méthodes in vitro installé près de Compiègne.

Les quatre entrepreneurs ont créé un système basé sur le don : les entreprises aidées recevront entre 500 et 5 000 euros en aide directe, le plafond étant limité à une aide de 500 euros par salarié. Les donneurs, quant à eux, sont solidaires et aident concrètement les entreprises locales. Mais pas seulement : 10% de chaque don sont reversés au CHU d’Amiens car « nous voulions aussi aider le personnel soignant et il ne s’agit pas de confronter les enjeux sanitaires et ceux économiques », continue Laurent Aimon. Un ticket pour participer à une tombola sera également donné contre les dons s’élevant à partir de 25 euros. « L’Amiens SC et les Gothiques d’Amiens se sont déjà associés à nous pour les lots », confie-t-il.

Ce projet d’entraide innovant montre que la relance d’une activité peut être impulsée rapidement par une valeur commune : la solidarité. Les quatre entrepreneurs géreront les dons et les demandes au fur et à mesure. Les entreprises en difficulté, ainsi que les entreprises désireuses de faire un don, ont un mail réservé : contact@solidarite-entreprises.fr. « Dans notre esprit, nous serions ravis que cette démarche soit dupliquée dans d’autres régions et portée par d’autres entrepreneurs », conclut Laurent Aimon.