En bref

Réussir la reprise : la nouvelle plate-forme Web des acteurs économiques

Porté collectivement par la Région, la préfecture de région Hauts-de-France, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, et la Chambre régionale d’agriculture, mais aussi les syndicats professionnels, le Medef, la CPME et l’U2P, ce projet a pour objectif de présenter toutes les informations aux TPE-PME du territoire leur permettant de réussir la reprise.