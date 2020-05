Pôle emploi : augmentation du nombre de demandeurs d’emploi en région

La région en compte désormais 569 070, soit une hausse de 2,2%, la première depuis août 2018 dans les Hauts-de-France. Sur un mois, les demandeurs d’emploi de catégorie A ont enregistré une augmentation de 5,4% (18 550 personnes en plus), ceux de la catégorie B +26,2% (+17 720 personnes), alors que les demandeurs d’emploi de la catégorie C ont vu leur nombre reculer de 24 200 personnes (-16,9%). Tous les départements de la région sont concernés par cette hausse : de +1,7% dans l’Aisne à +3,2% dans l’Oise (+1,9% dans le Nord et dans la Somme, +2,5% dans le Pas-de-Calais). Les entrées en mars sur les listes de Pôle emploi (50 760) sont largement supérieures aux sorties (38 980), malgré un nombre en baisse de 4,9% par rapport à février. En un mois, les inscriptions pour fin de mission d’interim ont fortement augmenté (+103,2%, soit 12,4% des inscriptions en catégorie A, B et C). Même courbe pour mes entrées sur les listes pour rupture conventionnelle (+5,6%), fin de contrat et démission (+11,1%) et licenciement économique (+16%). À l’inverse, c’est le recul qui est marqué pour inscriptions de première entrée sur le marché du travail (-39,5%) et retour d’inactivité (-29%).