PGE : plus de 20 000 entreprises et professionnels accompagnés par les banques des Hauts-de-France

Très rapidement, pour permettre aux entreprises et professionnels de faire face aux impacts économiques de cette situation exceptionnelle, les services de l’État, la région, les banques, les organisations professionnelles se sont engagés notamment avec des reports de charges, de prêts et la mise en place de dispositifs adaptés. Parmi ces actions, les Prêts garantis par l’État (PGE), créés en un temps record par l’État, la FBF et BPI apportent la trésorerie nécessaire aux entreprises.

Depuis leur lancement le 25 mars dernier, 20 727 PGE ont été distribués en Hauts-de-France aux entreprises, commerces, cafés, hôtels, restaurants… dont une très grande majorité de TPE (89%) pour un montant de 3,13 milliards d’euros, selon les chiffres publiés le 7 mai par le ministère de l’Économie et des finances. Ces chiffres montrent une augmentation de 4 202 entreprises, commerces, cafés, hôtels, restaurants en l’espace d’une semaine, pour un montant supplémentaire de près de 660 millions sur la même période. La distribution globale de PGE représente un effort correspondant, selon les réseaux, à la production de crédits habituellement réalisée en six ou douze mois.