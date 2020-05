Olivier Oger élu président du Crédit Mutuel Nord Europe

Né à Montreuil-sur-Mer, Olivier Oger dirige de 1980 à 1988 le Conseil et recherche en économie agricole et agroalimentaire (CREA) puis devient directeur général de l’Edhec Business School de 1988 à 2018. Il contribue également au lancement de l’Edhec Risk Institute, centre de recherche en finance de niveau mondial. Sociétaire du Crédit Mutuel de longue date, Olivier Oger a accompagné André Halipré ces derniers mois dans les réflexions sur l’avenir du Groupe CMNE. « Le CMNE est un groupe unique, tant par son implantation transfrontalière entre le nord de la France et la Belgique avec Beobank, que par son activité de gestion d’actifs avec La Française. Autant d’atouts qui, alliés à la force et au dynamisme du réseau des Caisses Locales et leur ancrage dans les territoires, nous mettent en position solide pour aborder avec sérénité les enjeux cruciaux actuels », a souligné Olivier Oger.