En bref

Les entreprises ont leur plate-forme pour commander des masques

Avec l’appui de La Poste, de CCI France et CMA France, le ministère de l’Économie et des finances a lancé une plate-forme de commercialisation et de distribution de 10 millions de masques grand public lavables, pour les petites et très petites entreprises (moins de 50 salariés) de métropole et d’Outre-mer.