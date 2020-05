Le top 10 des destinations régionales

À l’heure du déconfinement progressif et d’une nouvelle période incertaine, Esprit Hauts-de-France, du comité régional du tourisme et des congrès des Hauts-de-France, a publié il y a un mois l’appel #HautetFort sur Facebook afin de connaître les destinations préférées régionales de ses habitants. Le comité se félicite de l’impact : 65 000 personnes ont été touchées et 730 likes, 217 partages et 213 commentaires ont été enregistrés. Le 28 avril dernier, un deuxième post Facebook a annoncé sur la page le top 10 des envies d’évasion des abonnés. Résultat : 53 000 personnes touchées, 375 likes, 167 partages et 87 commentaires.

Le comité a révélé sur son blog les 10 destinations prisées de la région : la Côte d’Opale arrive sur la première marche du podium, puis la baie de Somme, la forêt de Compiègne, Pierrefonds et son château, le château de Chantilly, le pays des 7 vallées, la Thiérache, Cassel au cœur du pays flamant, les hortillonnages d’Amiens et enfin, la forêt de Hez. Le guide de ces destinations est téléchargeable.

Enfin, le 8 mai dernier, un troisième post Facebook a présenté ce top 10 sous forme de vidéo immersive : la vidéo a été diffusée simultanément sur les pages Esprit Hauts-de-France et Haut&Fort Hauts-de-France : 64 400 personnes touchées, 16 000 vues, 436 likes, 452 partages et 45 commentaires.