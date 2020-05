Le parc naturel régional va naître

C’est un projet qui remonte à plusieurs années et qui va devenir réalité : la création en cours du parc naturel régional baie de Somme – Picardie Maritime. Le décret sera signé et publié pour quinze ans. Le périmètre a fait l’objet de nombreux débats. De Long à la baie de Somme, il abritera 134 communes. Les signataires de la Charte (État, Région, Département, EPCI, communes) se sont engagés dans les statuts à contribuer à son budget. Ce sera le second en Picardie après le parc naturel régional Oise-Pays de France, créé en 2004 et qui s’étend sur 59 communes des départements de l’Oise et du Val-d’Oise.

Construire ensemble

« C’est vraiment une bonne chose pour les habitants qui vont pouvoir s’identifier à ce parc et pour tous ceux qui ont contribué à sa préfiguration, explique Sébastien Desanlis, le chef de projet. Le leitmotiv du parc est de construire ensemble une nouvelle dynamique territoriale entre les terres intérieures et le littoral tout en préservant son identité. Le syndicat mixte baie de Somme – Trois Vallées sert d’outil d’ingénierie. »

Le territoire de l’arrière pays est très rural mais, que l’on se rassure, le but est permettre son développement : « Ce que la côte picarde a réussi, nous voulons l’étendre à toute la Picardie Maritime : protéger l’intégrité de nos richesses naturelles, promouvoir nos savoir-faire et notre héritage culturel, et surtout assurer le développement économique et social de nos 137 communes. Il n’est pas question de les mettre sous cloche. D’ailleurs, ce parc a été construit par les acteurs du territoire qui l’ont soumis à l’État mais aussi à la région », précise encore Sébastien Desanlis.

Créer du lien

Paysage, nature, tradition, savoir-faire… seront mis en avant : « Le parc comporte beaucoup de marais, de vallées, précise Sébastien Desanlis. Il faut les restaurer, les entretenir tout en créant du lien entre les espaces naturels et les zones habitées, en aménageant par exemple des chemins. Il est important aussi d’aider le monde agricole dans sa pratique concernant notamment les prairies ou les haies. Ces dernières participent au paysage et à la protection des biens et des personnes. »

« Construire ensemble une nouvelle dynamique territoriale »

Le petit patrimoine bâti ne sera pas oublié avec la restauration de constructions en brique ou en torchis. Maires et habitants bénéficieront d’aides financières mais aussi techniques « pour éviter de faire n’importe quoi par manque de connaissance. Cela va aussi permettre d’identifier les bonnes entreprises locales », ajoute Sébastien Desanlis.

Et puis, il y a la volonté d’apporter une offre touristique complémentaire à la baie de Somme. L’arrière pays abrite des paysages bucoliques et plein de surprises, avec notamment la vallée de la Somme, la vallée de l’Authie ou encore la forêt de Crécy… où il fait bon se perdre pour se ressourcer.

Reportage réalise avant confinement.