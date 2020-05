Le groupe Max’s impliqué aussi dans l’humanit’hair

L’entreprise de coiffure, fondée par l’Amiénois Max Colléatte, mène ces actions humanitaires depuis plus de dix ans déjà. « Ce sont nos équipiers qui proposent chaque année trois projets à soutenir via la page Facebook interne aux 215 équipiers. Le projet qui remporte le plus d’adhésions est retenu cette année-là. C’est aussi grâce à nos équipes que les fonds remis sont aussi importants. Suite à leurs ventes de chaque produit de la gamme Max’s, un euro est versé à l’association et je m’engage moi à reverser le complément si les 20 000 euros ne sont pas atteints », confie Max Colléatte qui pense déjà la remise du chèque prévue en janvier 2021 à l’association humanitaire. Elle n’est d’ailleurs pas la seule que l’entrepreneur soutient, à l’instar de Médecins sans frontières ou du Secours Populaire pour ne citer que ces exemples. Autre sujet de réflexion pour 2021, l’ouverture prochaine à Amiens du premier salon spécialisé en coloration à base de produits 100% naturels. Cela tout juste quelques mois après l’ouverture d’une toute nouvelle école de coiffure internationale au 34, rue du Marché-Lanselles. La Hairdresser’s Academy est devenue en peu de temps un haut lieu de formation aux métiers de la coiffure. Coupe, coloration et visagisme, toutes les techniques y sont enseignées pour une quinzaine d’élèves par promotion et en alternance entre l’école et leurs entreprises respectives.