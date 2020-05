La Maison de Cèdre, un constructeur engagé

La Maison de Cèdre est devenue en deux décennies le spécialiste de la maison bioclimatique. Toutes sont d’ailleurs certifiées NF Habitat haute qualité environnementale (HQE), un label rare dans le secteur de la construction individuelle. Le groupe de 75 salariés, dont le siège social et l’unité de production sont installés à Amiens, compte également deux agences, une à Anger et une autre à Aix-les-Bains. L’entreprise construit une centaine d’habitations par an.

Maisons bioclimatiques

« Nous proposons une prestation clé en main dans un rayon de deux heures autour d’Amiens. Pour les projets éloignés, nous sommes sur des constructions hors d’eau et hors d’air », explique Hervé Bettoli, responsable commercial de l’agence Nord de France de la Maison de Cèdre. Depuis 20 ans, il a vu l’engouement pour ces maisons bioclimatiques croître constamment. « Nos clients sont de plus en plus informés, ils souhaitent se faire plaisir tout en étant dans une démarche de consommer différemment », souligne Hervé Bettoli. Outre la maison ronde, semi-ronde ou quart de ronde, la Maison de Cèdre peut aussi accompagner des constructions cubiques ou plus classiques. « Les bonnes performances énergétiques sont facilitées par la concentration de l’habitat, mais nous sommes capables de travailler sur des projets différents », assure le responsable. Choix du terrain, orientation de la construction, bois certifiés, fabrication française, expertise technique… La Maison de Cèdre mise sur une production de qualité, à la traçabilité parfaite et à l’impact environnemental le plus faible possible. « Nous ne sommes pas simplement des commerciaux, nous avons un vrai rôle de conseil, la certification HQE et le contrat de construction sont les garants de cette qualité et de cette exigence », poursuit-il.

Promoteur immobilier responsable

Depuis quatre ans, le groupe accueille une nouvelle entité, baptisée Urbanature, qui est spécialisée dans la promotion immobilière. « Il s’agit d’une structure indépendante, dotée de sa propre stratégie de développement mais qui a conservé des valeurs communes avec La Maison de Cèdre », explique Jean-François Despinoy, directeur commercial d’Urbanature. Après avoir imaginé deux premiers programmes de logements collectifs à Amiens, la structure connaît une forte croissance. « Aujourd’hui, le secteur est surtout représenté par des acteurs traditionnels. Nous essayons d’incarner une nouvelle génération de promoteurs immobiliers. Nous avons pour objectif de concilier une urbanisation nécessaire avec des valeurs différentes et un mode de construction plus performant », souligne Jean-François Despinoy. Urbanature prépare actuellement des projets de logements collectifs, de construction de bureaux et micro-villages seniors à Amiens, Anger, Arras et à proximité du Tréport. « Nous sentons que nos interlocuteurs sont intéressés par nos propositions et qu’au-delà de la règlementation thermique il y a une vraie envie d’aller vers une construction respectueuse de l’environnement », conclut le directeur commercial.