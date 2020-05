La 19e édition du concours Talents des cités est lancée

Créé en 2002 à l’initiative du ministère chargé de la Ville et du logement et de Bpifrance – et organisé par le réseau BGE – le concours est ouvert aux entrepreneurs en devenir ou installés et habitant dans les quartiers prioritaires des villes, avec comme ambition de valoriser les initiatives et réussites entrepreneuriales qui y fleurissent.

Les candidats doivent pour concourir être suivis par un organisme d’accompagnement ou de financement à la création d’entreprise. Ils seront évalués sur leur parcours, leur motivation et profil entrepreneurial, la viabilité économique et l’impact de leur activité sur le quartier (créations d’emplois et de lien social) font également partie des critères de sélection.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet, sur https://talentsdescites.platesformecandidature.com/. Deux lauréats seront sélectionnés cet été dans chaque région, dans la catégorie « Émergence » pour les porteurs de projet ou d’idée souhaitant lancer leur activité et dans la catégorie « Création » pour les créateurs d’entreprise ou d’association lancées il y a moins de trois ans. Un jury national récompensera les cinq lauréats nationaux le 5 octobre prochain. Les lauréats régionaux « Création » recevront une dotation de 2 000 euros, ceux de la catégorie « Émergence » une dotation de 1 000 euros. Les lauréats nationaux auront eux des dotations pouvant aller jusqu’à 7 000 euros ou une campagne média. Depuis sa création, le concours a récompensé plus de 600 entrepreneurs, qui ont créé plus de 2 500 emplois dans les quartiers prioritaires, avec une pérennité à trois ans de 82% des projets des anciens lauréats (contre 71% pour la moyenne nationale).

Pour plus d’informations : www.talentsdescites.com