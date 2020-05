De l’île d’Yeu à la base nautique de La Frette : une belle aventure !

.

Florent Barbotin menait son projet d’ouvrir un restaurant spécialisé dans le poisson en région parisienne, et c’est finalement à Tergnier, sur le site de la base nautique de La Frette que ce passionné a ouvert Le port de la Meule : « J’avais en projet la création d’un restaurant avec une salle de dégustation, j’étais pour m’installer sur Paris, le destin en a décidé autrement », confie tout sourire le patron du nouvel établissement ternois. Cet ancrage à Tergnier, le restaurateur le doit à Marianne Luisetti, récemment recrutée par la municipalité de Tergnier au poste de manager de centre-ville et qui, auparavant, officiait en région parisienne : « Quand j’ai vu le potentiel du site de La Frette, allié à la qualité de vie du territoire, je me suis dit que pour Florent Barbotin, c’était super. Il devait ouvrir son restaurant en région parisienne, je lui ai parlé de Tergnier, il a choisi. »

Quatre saisons, quatre cartes

De son côté, le nouvel arrivant s’est très vite adapté au climat local de La Frette. « Les clients me posent la question de savoir ce que je suis venu faire ici », s’amuse à raconter Florent Barbotin : « Quand Mme Luisetti a quitté son poste en région parisienne, elle m’avait dit « on va se revoir » ! Elle m’a recontacté pour me parler de La Frette, j’ai visité et tout s’est enclenché très vite. Le dossier a été bouclé en quatre mois. » L’ouverture prévue pour la fin d’année 2019 a pris un peu du retard et c’est finalement le jour de la Saint-Valentin que le restaurateur accueille les premiers clients: « Nous devions initialement ouvrir en décembre 2019. Grâce à l’association locale des commerçants et à sa présidente Gladys Badin, j’ai pu faire découvrir mes produits lors du marché de Noël de Tergnier. Je dis « mes » produits, ce sont ceux des producteurs de l’île d’Yeu, je représente le caillou. Je travaille le poisson frais, j’ai un arrivage chaque jour, grâce à un ami d’enfance, mareyeur sur place. Je suis moi-même issu d’une famille de marins, j’ai traversé la moitié de la France pour venir ici. J’en suis satisfait et je ne regrette rien. » Le restaurateur entend bien poursuivre le développement de son activité : « Quatre saisons, quatre cartes, du poisson de saison comme les légumes… nous allons mettre en place le potager du restaurant sur la parcelle voisine, le circuit court c’est l’avenir. »

Les clients sont dans l’ambiance port de pêche !