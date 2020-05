De futurs dépistages dans l’Aisne

« D’ores et déjà, nous devons penser aux mesures de déconfinement à mettre en œuvre et la question du dépistage du Covid-19 est au centre de toutes les préoccupations. À cette heure, et pour des raisons réglementaires, il n’est pas possible pour notre laboratoire départemental, bien que son expertise soit reconnue, de faire des tests de dépistage. Avec les parlementaires, nous devons sensibiliser le Gouvernement à cet important enjeu. Je viens de saisir le Premier ministre à ce titre et j’espère une réponse rapide, car nos équipes sont prêtes à agir », affirme Nicolas Fricoteaux, président du Conseil département de l’Aisne.