Crédits immobiliers : des taux toujours bas

En avril, le courtier en prêt immobilier et rachats de crédits a négocié pour ses clients des taux à 0,76% sur dix ans, 0,99% sur 15 ans, 1,09% sur 20 ans et 1,35% sur 25 ans. La hausse moyenne observée par rapport aux taux les plus bas de fin 2019 est de 0,25%. Dans les Hauts-de-France, les taux négociés en mai par Cafpi sont de 0,70% sur 10 ans, 0,90% sur 15 ans, 0,97% sur 20 ans et 1,35% sur 25 ans.

L’ensemble de la profession de l’immobilier s’est mis en ordre de marche pour contrer les effets de la crise sanitaire, avec une gestion des dossiers quasi normale, « même le montage des nouveaux dossiers est reparti et la plupart des banques acceptent désormais d’étudier les nouveaux dossiers, même si le contexte actuel freine l’activité avec par exemple l’impossibilité de visiter les biens ou les difficultés pour signer les promesses de vente, poussant les acquéreurs à repousser leurs projets », confie le Directeur général adjoint de Cafpi Philippe Taboret. Cafpi a mis en place un parcours pour ses clients 100% digitalisé, du financement à la signature en passant par l’étude de faisabilité. Le certificat de capacité d’emprunt délivré au client permet lui d’avoir une idée précise de l’enveloppe dont il dispose pour son projet immobilier, le vendeur ayant de son côté une preuve que l’acquéreur est en mesure de financer son achat.