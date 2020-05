Babychou Services Amiens, prêt pour la reprise

Spécialiste de la garde d’enfants à domicile – de 0 à 12 ans – Babychou Services à Amiens est prêt pour le déconfinement et la reprise économique afin d’aider les parents qui doivent reprendre une activité professionnelle à l’extérieur de leur domicile. Concrètement, l’ensemble des « babychou-sitters » ont été formés sur les gestes barrières et le […]

Spécialiste de la garde d’enfants à domicile – de 0 à 12 ans – Babychou Services à Amiens est prêt pour le déconfinement et la reprise économique afin d’aider les parents qui doivent reprendre une activité professionnelle à l’extérieur de leur domicile. Concrètement, l’ensemble des « babychou-sitters » ont été formés sur les gestes barrières et le port du masque de protection. Ces derniers sont également équipés de gel hydroalcoolique et de masques chirurgicaux et « des protocoles d’intervention ont également été mis en place chez les familles afin que de bonnes conditions d’hygiène soient respectées », selon la direction. Par ailleurs, de manière exceptionnelle et temporaire, la condition de garde minimum de 16 heures est suspendue pour l’obtention du CMG (allocation de la CAF pour la garde à domicile dans le cadre d’une structure prestataire) et le règlement en Cesu est accepté.