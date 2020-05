Ateliers live création-reprise à la CCI Littoral Hauts-de-France

Objectif : permettre au porteur de projet de connaître l’ensemble des étapes de la création ou de la reprise d’entreprise, les aides et les financements possibles, de mener son projet à terme, d’établir un premier diagnostic et d’identifier les leviers de réussite. Les ateliers se dérouleront les 7, 14 et 28 mai à 14 heures et le mercredi 20 mai, toujours à 14 heures. Ce programme est proposé dans le cadre du Chéquier Starter (avec prise en charge par la CCI, la Région et le Feder). Les porteurs de projet peuvent aussi être accompagnés individuellement à distance par les conseillers de la CCI, pour les contacter : creation@littoralhautsdefrance.cci.fr ou 03.21.46.00.00.

Inscriptions : littoral-hauts-de-France.cci.fr (rubrique Agenda)