Apave recrute en Hauts-de-France

Dans le cadre de sa campagne nationale de recrutement, le groupe Apave embauchera 31 collaborateurs en CDI dans les Hauts-de-France. Annoncée le 3 mars 2020, l’offre concerne les onze implantations de l’enseigne et qui sont réparties dans l’ensemble de la région. Plusieurs profils sont recherchés dont des techniciens spécialisés en électrotechnique, mécanique, matériaux et mesures physiques. Des postes d’ingénieurs chargés d’affaires bâtiment, environnement, nucléaire ou encore des managers d’équipes opérationnelles sont également disponibles. L’offre est ouverte aux jeunes diplômés comme aux professionnels expérimentés. L’acteur majeur de la prévention, de la maîtrise des risques et de la formation professionnelle a également développé des programmes qui favorisent l’intégration et l’évolution de ses nouveaux collaborateurs.