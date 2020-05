Aisne : des masques pour les agriculteurs

Depuis le jeudi 23 avril, les producteurs concernés peuvent demander par email (mireille.chevalier@aisne.chambagri.fr) une attestation à la Chambre d’agriculture de l’Aisne, leur permettant de retirer un lot de dix masques FFP1, dans les communes « points de retrait » au plus proches de leur exploitation. « Dorénavant, les circuits traditionnels de distribution s’organisent et seront rapidement en capacité de répondre aux sollicitations. Ainsi, notamment, les chambres consulaires proposent, d’ores et déjà à leurs adhérents, des plates-formes et des groupements de commande. Il y a encore un peu de délais de livraison mais, bientôt, chacun pourra trouver une réponse à ses besoins », note Nicolas Fricoteaux, président du Conseil départemental de l’Aisne.