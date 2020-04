Vente de masques aux entreprises sur Cdiscount Pro

Après une période test en Auvergne-Rhône-Alpes, Cdiscount a étendu à toute la France métropolitaine la mise en vente de masques chirurgicaux (EN 14683 ou équivalent) pour les TPE ressortissantes des réseaux consulaires (CCI et CMA). Une démarche accompagnée par la DGE et la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.

Si la vente était au départ prioritairement destinée aux entreprises des secteurs du commerce alimentaire indépendant de détail et de gros, de la restauration rapide, du transport de marchandises et de logistique, le dispositif est étendu depuis le 20 avril dernier à tous les secteurs d’activités. Cdiscount a mis au point un service de click and collect, avec une commande s’effectuant sur la plate-forme réservée aux professionnels Cdiscount Pro. Les entreprises peuvent récupérer leur commande auprès des réseaux des enseignes du groupe Casino (dont Cdiscount est une filiale).