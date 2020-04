Un site pour acheter des produits locaux

La Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) ont lancé un site Internet dédié à la vente de produits locaux pour les particuliers : www.ouacheterlocal.fr. Ce dernier répertorie les producteurs et points de vente directe du territoire pour permettre aux consommateurs de trouver […]

La Chambre d’agriculture des Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Draaf) ont lancé un site Internet dédié à la vente de produits locaux pour les particuliers : www.ouacheterlocal.fr. Ce dernier répertorie les producteurs et points de vente directe du territoire pour permettre aux consommateurs de trouver des produits frais, locaux, et de saison, près de chez eux tout en mettant en valeur les producteurs locaux : fruits, légumes, viandes, poissons, œufs et produits laitiers, boissons, épiceries et traiteurs. Actuellement, de nombreux territoires et réseaux associatifs de producteurs ont adhéré à cette démarche pour donner aux habitants une information sûre et pratique.