En bref

Un centre de dépistage à Bioamiens

La Ville d’Amiens et Amiens Métropole, le Département de la Somme et la Région Hauts-de-France ont décidé d’accorder une aide exceptionnelle de 10 000 euros au laboratoire Bioamiens. Ce dernier, en accord avec l’ARS, a mis en place un » drive-in » de dépistage du Covid-19 sur le site du laboratoire de la Vallée des Vignes. Cette initiative répond à une très forte demande de tests de dépistage de la part des médecins de ville. Ainsi, le laboratoire a souhaité se doter d’un équipement qui permet d’identifier le patrimoine génétique du virus et de confirmer une infection par le virus à partir d’un prélèvement nasal. « Cette mobilisation place les habitants au cœur de leur priorité et s’inscrit dans les mesures exceptionnelles que chaque collectivité apporte dans cette situation inédite. D’autres types de mobilisations viendront compléter cette action, comme celle du laboratoire du Département de la Somme, les laboratoires départementaux sont en effet désormais autorisés à réalisés des tests de dépistage du Covid-19 », a déclaré Amiens Métropole. Le laboratoire Bioamiens, situé à Amiens, est un groupement de laboratoires privés répartis sur quatre sites, qui emploie 85 salariés et huit biologistes.