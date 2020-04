L'actualité de votre région

Plan d’intervention économique exceptionnel pour GrandSoissons Agglomération

GrandSoissons Agglomération a débloqué une aide d’urgence pour les commerces et artisans de proximité. Cette aide se veut un complément aux dispositifs de la Région et de l’État et consiste à financer 50% de deux mois de charges fixes résiduelles, pouvant aller jusqu’à 2 000 euros par demande acceptée. Objectif : améliorer la trésorerie pour permettre, notamment, de faciliter le paiement des fournisseurs. L’Agglomération estime recevoir quelque 250 demandes. C’est la seconde mesure prise depuis le début de cette crise sanitaire par GrandSoissons Agglomération qui s’était, une semaine après la mise en place du confinement, rapproché avec la ville de Soissons des partenaires bailleurs publics et privés pour proposer le gel des loyers et charges de leurs entreprises locataires. Plus d’une dizaine d’entreprises ont pu bénéficier de ce gel. D’autres dispositifs sont en cours d’élaboration, à destination des commerçants et artisans qui ont pu maintenir leur activité, mais qui ont subi une perte d’activité majeure.

Les entreprises en difficulté peuvent composer le 07 88 700 800 ou poser leurs questions par mail : maligneentreprise@grandsoissons.com