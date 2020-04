En bref

Partenariat renforcé pour Noriap et Cocorette

La coopérative agricole Noriap, dont le siège social se situe à Boves (Somme) a annoncé le 18 mars dernier qu’elle renforçait sa présence au capital du groupement Cocorette. Le groupe en devient ainsi actionnaire majoritaire – Noriap détenait jusqu’alors 33% de l’entreprise Cocorette. Une prise de participation qui va permettre d’accroître le développement de Cocorette, avec comme objectif la commercialisation d’un milliard d’œufs d’ici 2023 – contre 700 millions aujourd’hui, dont 80% d’œufs alternatifs (bio, plein air et Label Rouge). Cocorette a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 120 millions d’euros et compte six sites de conditionnement, à Breteuil, Doullens, Arras, Valence, Montauban et Nancy, ainsi qu’une casserie d’œufs en Bretagne. Noriap, qui affichait elle l’année dernière un chiffre d’affaires de 621 millions d’euros, emploie 1 000 personnes, compte 6 300 adhérents actifs, 8 500 agriculteurs partenaires et 174 sites de stockage et collecte (1 050 000 de tonnes collectées).