Mobilisation d’Enedis en Picardie

La direction régionale Picardie d’Enedis s’est elle aussi organisée pour garantir la continuité de service public de distribution d’électricité sur son territoire durant la période de confinement. Dans les trois départements picards, 250 salariés sont mobilisés 24 heures sur 24 et sept jours sur sept dans le cadre du service essentiel. Le plan de continuité d’activités mis sur pied permet d’assurer les missions essentielles de l’entreprise : conduite du réseau, dépannage clients, urgences vitales, continuité d’alimentation des sites sensibles. Au 31 mars, plus de 200 techniciens avaient déjà réalisé 418 interventions en Picardie, en une semaine, auprès des 860 000 clients que compte Enedis, qui rappelle dans un communiqué que « les équipes de dépannage et de sécurisation des réseaux interviennent auprès des services médicaux, des services d’urgence et des services vitaux comme les hôpitaux et le secteur de la distribution alimentaire ». La digitalisation du réseau permet également à Enedis d’intervenir à distance, qui s’est aussi mis au service des collectivités locales et des préfectures afin de sécuriser les réseaux des opérateurs télécommunications ou les stations de pompage d’eau et d’épuration. « (…) Nous sommes pleinement mobilisés pour garantir la continuité de fourniture d’électricité à l’ensemble de nos clients et la sécurité des personnes et des biens sur notre territoire », a déclaré par voie de presse le directeur régional Jean-Lorain Genty.