En bref

Mise en place d’une réserve civique Covid-19 en région

Touché par la pénurie de bénévoles, qui ont pour la plupart plus de 70 ans, et doivent évidemment en tant que public fragile observer les règles strictes du confinement, le tissu associatif est lui aussi fortement touché par la crise sanitaire. Pour garantir la continuité des activités vitales du monde associatif, le Gouvernement a lancé la plate-forme de mobilisation citoyenne « Je veux aider- Réserve civique Covid-19 ».

Le 1er avril, 166 structures des Hauts-de-France proposaient déjà une mission sur la plate-forme, et 354 personnes avaient été mises en relation avec une collectivité ou une association pour apporter leur aide. De nombreuses personnes inscrites attendent encore une mission, les structures susceptibles d’en proposer – collectivités, opérateurs publics, CCAS, MDPH…) sont donc fortement incitées à s’inscrire sur le site http://covid19.reserve-civique.gouv.fr. Ces besoins de renforts tournent autour de quatre missions prioritaires : aide alimentaire et aide d’urgence, garde exceptionnelle des enfants, lien avec les personnes fragiles isolées et solidarité de proximité.