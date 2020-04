Les Chambres d’agriculture des Hauts-de-France solidaires et mobilisées

En rappelant que :«Dans cette crise, l’agriculture est là pour vous», le groupe des Chambres d’agriculture des Hauts-de-France affiche sa solidarité avec tous les Français en cette période difficile, soulignant que l’agriculture est évidemment un secteur stratégique. Premier maillon de la chaîne alimentaire, les agriculteurs, agricultrices et salariés agricoles répondent ainsi présents pour assurer l’alimentation à nos concitoyens. Reprenant les mots du ministre de l’Agriculture Didier Guillaume – «Sans eux, sans leur travail quotidien, dans les champs, dans leurs fermes, pas de matière première, pas de produits transformés, pas d’aliments, ni animal, ni végétal, ne peut parvenir dans nos assiettes» -, le communiqué recommande ainsi de «consommer des produits de saison, de nos territoires, des produits sains et de qualité transformés ou non, issus d’une agriculture reconnue pour la qualité et la variété de ses produits.» Cependant, la crise sanitaire impacte fortement la main d’œuvre des exploitations agricoles et le secteur a besoin de toutes les forces vives pour passer le cap de la crise du Covid-19. Une demande de mobilisation* auprès des exploitants agricoles qui est aussi l’occasion de recréer du lien, de la proximité, de l’échange. Les chambres d’agriculture des Hauts-de-France soulignent enfin que «la région Haut-de-France a une agriculture diversifiée et territoriale qui peut et doit répondre, aujourd’hui pendant cette crise mais aussi demain, aux besoins de tous.»

*Pour aider les agriculteurs, vous pouvez vous inscrire sur le site : https://desbraspourtonassiette.wizi.farm/