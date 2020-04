En bref

Les boulangeries à domicile en Hauts-de-France

Pendant le confinement, il est possible de se faire livrer gratuitement les produits de boulangerie dans toute la région Hauts-de-France grâce à la plate-forme « Bonjour Copain ». Depuis deux ans, la start-up amiénoise du même nom que la plate-forme met en relation des personnes qui ne peuvent se rendre dans les boulangeries avec celles qui en ont la possibilité, pour acheter le pain à leur place. Cette démarche met en avant les boulangers locaux et propose, en même temps, un service d’entraide. Durant cette crise, l’entreprise a décidé de rendre sa plate-forme de mise en relation totalement gratuite pour l’ensemble des utilisateurs. Pour en bénéficier, il suffit de renseigner le code promo COVPAIN sur l’application durant toute la durée du confinement. Il est valable pour tout le monde dans toute la France. Le système est simple : le « Copain Courageux » choisit ses boulangeries favorites, ses horaires et jours de passage pour proposer ses services. Le Copain « Gourmet », qui souhaite se faire livrer ses produits, demande des services parmi ceux proposés par les « Copains Courageux ». La plate-forme gère les créneaux horaires, le choix des produits, la valorisation des paniers, et le transfert de l’argent. À ce jour, plus de 30 000 boulangeries sont référencées sur l’application, dans toute la France.