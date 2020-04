L’emploi et la formation sont toujours d’actualité

Durant cette crise exceptionnelle, Pôle emploi est toujours en action. Alors que l’activité partielle, prise en charge par l’État, n’engendre pour le moment pas de vagues de licenciement dans la Somme et dans l’Aisne, Pôle emploi agit en faveur des recrutements dans les secteurs en forte demande de main d’œuvre. Les formations et les recrutements ne sont pas figés pour les demandeurs d’emploi et les entreprises.

Dès les premières mesures du Gouvernement, Pôle emploi a réagi rapidement face aux difficultés des demandeurs d’emploi et des entreprises. Des problématiques différentes qu’il ne reste pas moins à résoudre. Dans la Somme et dans l’Aisne, 80% des conseillers sont en télétravail* mais la réaction a été rapide car « nous pratiquons déjà le télétravail dans nos services, note Jean-Pierre Tabeur, directeur territorial de Pôle emploi Somme et Aisne. Nous n’avons donc pas eu de retard dans notre organisation. »

Des services actifs

Ce contexte exceptionnel n’arrête pas les différents flux de l’emploi et de la formation. Malgré les locaux vides, les services de Pôle emploi restent actifs avec une accentuation des priorités : indemniser toutes les personnes, répondre à toutes les questions, inscrire les personnes au chômage et répondre et aider les entreprises. « À ce jour, nous n’avons aucun retard de paiement des indemnisations », confie Jean-Pierre Tabeur.

Autre bilan encourageant : il n’y a pas d’augmentation du nombre d’inscrits au chômage au 15 avril, les chiffres étant sensiblement les mêmes que l’année dernière à la même période. « Les mesures prises par l’État, notamment la prise en charge du chômage partiel, n’engendrent pas de vague de licenciement, comme nous l’avions constatée durant la crise de 2008 durant laquelle nous avons vu dès le premier mois des vagues de licenciement, compare le directeur régional. Cette mesure préserve les salariés et le maintien des entreprises pour le moment. » Du côté des actualisation des situations, Pôle emploi effectue une campagne d’appels pour les plus éloignés des technologies. « Il y a aussi une prolongation des droits et la suppression des contrôles jusqu’à la fin de le crise », continue-t-il.

Le recrutement durant la crise

Pour autant, une baisse de 70% des offres d’emploi est enregistrée dans les deux départements (la région Hauts-de-France affiche les mêmes résultats). Une conjoncture qui risque de perturber le marché de l’emploi : dans la Somme et dans l’Aisne, Pôle emploi craint une diminution du retour à l’emploi post-crise due à cette baisse. « Il y a et va y avoir une transformation du marché de l’emploi », confie Jean-Pierre Tabeur. Malgré ce contexte, le recrutement demeure actuellement pour les entreprises encore en activité et dans les secteurs en mal de main-d’œuvre durant cette crise et ce grâce à la digitalisation des services. Les demandeurs d’emploi ont la possibilité de trouver une formation ou encore de trouver un emploi grâce notamment aux outils de visioconférences. Les entreprises, quant à elles, peuvent continuer leur campagne de recrutement. « L’activité continue et reste la même mais de façon différente », constate Jean-Pierre Tabeur. Pour cela, l’originalité est de mise en ces temps où la distanciation sociale est nécessaire.

Actuellement, la demande des recrutements est plus forte dans les secteurs du service à la personne, de l’alimentaire et de la production (gels hydroalcooliques, masques, etc.), des secteurs directement liés à la crise. « Le marché de l’emploi est lié à cette crise et nous sommes là pour répondre aux entreprises et les aider dans leurs démarches », note le directeur régional de Pôle emploi.

Ces services sont régionalisés : entre le 15 mars et le 16 avril, dans les Hauts-de-France, 75 230 appels ont été enregistrés concernant l’accompagnement des demandeurs d’emploi et 86 460 entretiens d’accompagnement se sont déroulés (nouveaux projets professionnels, techniques de recherche d’emploi à distance, recrutements, etc.) grâce à des conseillers dédiés. Du côté des indemnisations des demandeurs d’emploi, 179 000 dossiers ont été également traités dans la région durant la même période et 4 100 offres d’emploi déposées en un mois.

*Numéros d’appels uniques : 3949 pour les demandeurs d’emploi/ 3995 pour les employeurs.

Une plate-forme de recrutement spéciale Covid-19

Pôle emploi porte l’opération nationale, « Mobilisation Emploi », lancée par le Gouvernement. Cette plate-forme rassemble les entreprises qui recrutent pendant la crise, dans les secteurs prioritaires et liés à l’urgence sanitaire : la santé, l’agriculture, l’agroalimentaire, les transports, la logistique, l’aide à domicile, l’énergie et la télécommunication. Elle est dédiée aux demandeurs d’emploi ou les salariés en activité partielle. Cette plate-forme offre également une garantie des conditions de travail : ces entreprises s’engagent à respecter les règles et consignes sanitaires en vigueur (distanciation sociale, masques, gel hydroalcoolique, etc.). « Cette plate-forme permet aux entreprises de recruter mais aussi de rassurer les personnes intéressées car l’entreprise s’engage à contribuer à la protection sanitaire », note Jean-Pierre Tabeur. Cette protection sanitaire qui est devenue le premier sujet d’inquiétude chez les salariés. Au total, la plate-forme recense plus de 630 offres dans les Hauts-de-France, dont une soixantaine dans la Somme et une soixantaine dans l’Aisne. Les demandes passent de l’ouvrier(ère) polyvalent(e), à l’aide soignant(e), au préparateur(trice) de commandes, à l’assistant(e) social(e) ou encore à l’aide agricole.