Le groupe Boulanger solidaire des professionnels de santé

Après les plates-formes Hellocare et Medaviz, c’est au tour de la jeune start-up Rofim, créée il y a 18 mois par le Docteur David Bensoussan, de profiter de l’expertise des équipes du spécialiste des équipements de la maison en électroménager et multimédia. Dédiée aux professionnels de santé, Rofim leur propose un module de téléconsultation, classique et assistée, ainsi qu’un module de téléexpertise pour que les médecins puissent échanger leurs avis, suivre des Réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP), digitalisées et sur-mesure.

Support technique

Boulanger, présent en région via de nombreuses enseignes, a donc lui aussi décidé de soutenir les professionnels de santé, en offrant un support technique à ces plates-formes de télémédecine, afin de faciliter la pratique des consultations et des soins à distance. « (…) Mettre à disposition [ndlr, des professionnels de santé, soignants et personnel du secteur] le savoir-faire et l’expertise à distance de nos équipes Boulanger Customer Car pour aider médecins et patients à se connecter simplement est une évidence », a déclaré le Directeur général France Boulanger Emmanuel Deschamps. Patients et médecins inscrits sur ces plates-formes peuvent composer le 09.70.26.85.90 pour toutes questions techniques. Concrètement, depuis le 20 mars dernier, les experts Boulanger ont traité plus de 2 000 appels par jour (répartition moyenne : 67% de patients et 33% de médecins). Des appels qui concernent en majorité un souci de paramétrage de compte, de connexion ou une assistance technique.

« Dans ces situations exceptionnelles, nous devons tous faire notre part »

« Un monde de liens »

Ce n’est pas la seule action de solidarité de Boulanger, qui a également offert du matériel informatique – pc portables, webcams, tablettes et smartphones) au CHU de Lille, ainsi que 20 000 paires de gants et 10 000 masques pour aider les soignants. Les professionnels de santé peuvent également contacter l’enseigne via solidarite-sante@boulanger.com. L’adresse mail permet de recueillir les besoins des professions médicales en termes de service, pour par exemple accélérer une commande, livrer sur rendez-vous, etc.

En partenariat avec la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France, la Fondation Boulanger (financée par Boulanger France et Électro Dépôt) a initié l’opération « Un monde de liens », à laquelle se sont greffés le Losc et le Racing 92, pour maintenir le lien entre les personnes malades ou fragiles, isolées de leur famille. Dix-mille tablettes numériques avec caméra (limite de dix tablettes par établissement) ont ainsi été offertes aux hôpitaux de France pour qu’en bénéficient les malades hospitalisés et les résidents des Ephad. La Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France recueille les demandes des établissements, l’approvisionnement et la livraison sont assurés par les équipes de Boulanger et d’Électro Dépôt. « (…) Dans ces situations exceptionnelles, nous devons tous faire notre part. Nous avons montré notre solidarité dans bien des événements. Prendre soin de nos collaborateurs mais aussi de nos petits mondes et de l’environnement font partie intégrante de notre responsabilité au quotidien », a commenté par voie de presse Nadège Delmotte, présidente de la Fondation Boulanger.