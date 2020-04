Le financement est devenu la question n°1 des dirigeants

Depuis le 23 mars, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, spécialistes de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises, ont mis en place, avec le ministère des Finances et de l’Économie, un numéro vert gratuit (0800 942 564) pour les chefs d’entreprise en difficulté. Au 15 avril, plus de 2 000 dirigeants sont concernés. […]

Depuis le 23 mars, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, spécialistes de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises, ont mis en place, avec le ministère des Finances et de l’Économie, un numéro vert gratuit (0800 942 564) pour les chefs d’entreprise en difficulté. Au 15 avril, plus de 2 000 dirigeants sont concernés.

Les nouvelles statistiques montrent, qu’au 15 avril, la question du financement devance désormais celle du chômage partiel : elle est la question la plus posée par les chefs d’entreprise, notamment pour faire face à leurs difficultés de trésorerie. Les questions fréquentes sont orientées vers les prêts bancaires, la BPI, le PGE ainsi que les reports de charges. Le Fonds de solidarité, quant à lui, est le sujet numéro un. « Les entreprises continuent à poser des questions sur les moyens de reporter les échéances à court terme comme le loyer, les charges (électricité et eau). Pour celles concernées, les échéances/ dividendes de leur plan les préoccupe, leur crainte demeure que le plan fasse l’objet d’une résolution si les conditions ne sont plus réunies », explique Christophe Basse, président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires (CNAJMJ).

Du côté des secteurs d’activité, l’hôtellerie-restauration concentre le plus d’appels (22,7% des appels) ainsi que le commerce en détail (près de 16% des appels). Les services à la personne (coiffeurs, salons de beauté, etc.) sont aussi à la recherche d’informations (9,1% des appels). Viennent ensuite le BTP (6,4% des appels), les artisans (4,3% des appels) et les agences immobilières (3,2%). Ce sont les TPE (69%) et les micro-entreprises (15%) qui sollicitent le plus les conseils des experts. Du côté des procédures, 77% des entreprises ne sont pas concernées par une procédure collective. La région des Hauts-de-France représente près de 7% de l’ensemble des appels, plaçant la région à la septième place (sur treize).