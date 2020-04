Le Domaine du Val est solidaire

Devant la multiplication des demandes d’annulation de séjour et de remboursement des arrhes, l’équipe du Domaine de Val a décidé de lancer l’opération « Mars Solidaire ». Le principe est simple : avant le 31 mars 2020, pour tout report jusqu’en 2021 d’un séjour programmé au Domaine du Val, ce dernier s’était engagé à reverser 10% de la valeur totale du séjour à la fondation des Hôpitaux de France. Une remise de 10% supplémentaire a également été accordée au client pour le remercier de sa contribution à cette opération de solidarité. Cette opération a permis de récolter la somme de 1 892 euros en deux semaines grâce à l’engagement de 38 familles. « Nous ne pouvions pas rester les bras croisés face à ce drame. Avec cette opération Mars Solidaire, je tiens à illustrer les valeurs d’engagement et de solidarité que le Domaine du Val met en place à son échelle chaque jour depuis sa création. Mais c’est avant tout une victoire collective et je remercie très chaleureusement les 38 familles qui ont participé avec nous à cette opération de solidarité. Cette épreuve conforte notre volonté de mettre en place un tourisme plus responsable et qui s’appuie sur des valeurs de responsabilité sociale et environnementale », a déclaré Xavier Mennesson, propriétaire du Domaine.

©Le Domaine du Val