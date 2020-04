Le Centre de formation de l’Amiens SC accompagne les footballeurs de demain

Depuis 2006, le club de football de l’Amiens SC bénéficie de son propre centre de formation. Celui-ci accompagne des jeunes à partir de 16 ans dans leur volonté de peut-être un jour devenir professionnels. Détectés et sélectionnés sur tout le bassin nord du pays, ces espoirs du football s’engagent dans un parcours long et semé d’embûches. « Lorsqu’ils arrivent ici, ils ont déjà passé une première sélection exigeante mais ils ne sont encore qu’au tout début du chemin. Peu deviendront effectivement des joueurs professionnels », souligne Juliette Soissons, responsable Scolarité et action socio-éducative au sein du centre de formation. Actuellement 84 jeunes âgés de 16 à 23 ans sont accompagnés par l’établissement. Trente-cinq sont internes.

Enjeux sportifs et scolaires

« Les jeunes s’engagent ici dans un double projet : sportif et scolaire. L’un ne va pas sans l’autre, le staff technique connaît parfaitement la situation et les résultats de chacun », explique Juliette Soissons. Chaque jour les footballeurs rejoignent le lycée de la Hotoie pour y suivre des cours de 8 heures à 15 heures. La suite de l’après-midi est consacrée aux entraînements, soins et activités sportives. « Au sein du centre de formation nous avons ouvert une section bac-pro Vente pour offrir une alternative à ceux qui ne souhaitent pas se diriger un cursus général », poursuit la responsable Scolarité et action socio-éducative. À la mi-saison un premier test permet d’évaluer le niveau et le potentiel des footballeurs. « Tous visent un contrat professionnel, mais généralement, sur 80 postulants, seuls deux rempliront cet objectif et environ 30 à 40% d’entre eux vivront effectivement du football », note Juliette Soissons qui salue l’abnégation et le sens du travail de ces jeunes qui peuvent rester ici une, deux ou trois saisons en fonction des opportunités qui se présentent.

En parallèle de ce programme d’apprentissage particulièrement exigeant, Juliette Soissons a imaginé des projets annexes pour ouvrir l’horizon de ces jeunes espoirs. Travail autour de la littérature, lutte contre les inégalités et le sexisme avec intervention du planning familial ou d’associations comme SOS homophobie ou encore découverte culturelle avec des sorties au théâtre ou des projets commun avec le Safran… les élèves du centre de formation peuvent ainsi sortir de leur quotidien et alimenter leur réflexion en tant que citoyen. « Nous sommes en train de monter un projet avec un artiste en résidence », sourit Juliette Soissons. Des initiatives dont la pérennité dépend chaque année des résultats sportifs et financiers de l’Amiens SC.