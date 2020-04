L’Aisne se mobilise pour la profession agricole

Le secteur agricole subit les dommages collatéraux de la crise du Covid-19. Les employeurs agricoles de l’Aisne n’y échappent pas et sont confrontés à des difficultés de recrutement pour leurs récoltes. Dans ce contexte, le Conseil département de l’Aisne a décidé d’agir. En 2018, le Département, en accord avec la profession agricole, a souhaité expérimenter la possibilité du cumul de l’allocation du RSA avec une rémunération perçue au titre d’une activité agricole saisonnière avec l’opération « RSA Vendange ». Au total, 117 personnes ont pu bénéficier de ce cumul d’activités.

En 2019, le Conseil départemental a ouvert cette opération à tous les emplois saisonniers agricoles avec le « RSA saisonnier », dans le cadre dispositif Aisne Actifs Plus, lancé en 2019 pour « revaloriser le travail », note Isabelle Létrillart, vice-présidente du Conseil départemental de l’Aisne, chargée des affaires sociales. Avec ce dernier, dès 2019, plus de trois millions d’euros seront mobilisés et 35 actions concrètes seront menées dans les domaines du logement, de l’insertion, de l’accompagnement des jeunes, de la mobilité, etc. « Nous n’avons pas attendu la crise pour agir, souligne Isabelle Létrillart. Les agriculteurs ont besoin de main-d’œuvre pour leur activité, nous nous sommes associés avec la Chambres de l’agriculture, Pôle emploi et l’Assemblée générale de l’Union des syndicats agricoles de l’Aisne (Usaa) pour pallier à ce manque afin d’aider les agriculteurs et revaloriser le travail sur notre territoire. »

Objectif : embaucher

À l’heure où l’activité économique agricole est plus que jamais indispensable, le Département réitère l’opération « RSA saisonnier » en 2020. Concrètement, ce dispositif permet aux bénéficiaires du RSA de maintenir leur allocation RSA dans une limite de 140 heures de travaux saisonniers (cueillette des fruits, vendanges) sur une année glissante. « Les employeurs agricoles souhaitant lancer des actions de recrutement à destination du public bénéficiaire du RSA peuvent contacter les services de l’Usaa au 03.23.22.50.22 ou par mail à syndical@ma02.org. En cette période d’approche des premières récoltes, nos services sont totalement mobilisés pour la réussite de l’opération », indiquent Jean-Yves Bricout, président de l’Union des syndicats agricole de l’Aisne et Robert Boitelle, président de la Chambre d’agriculture de l’Aisne.

En plus du « RSA Saisonnier », le département de l’Aisne réitère le « RSA employeur », lancé en 2019. Avec ce dispositif, le Département verse une aide à l’entreprise pour l’embauche d’un bénéficiaire du RSA en CDD de six mois minimum ou CDI. Ainsi, l’aide mensuelle est fixée à hauteur de 88% d’un RSA socle (soit 492 euros par mois), dans la limite de la durée du CDD ou douze mois maximum dans le cas d’un CDI. Pour bénéficier de cette aide, les employeurs peuvent contacter l’agence Pôle emploi en charge des offres d’emplois déposées pour le « RSA saisonnier » ou Aisne action emploi, qui accompagne directement les publics éligibles à la mesure au 03.23.24.87.70. Pour l’année 2020, 160 « RSA Employeurs » seront cofinancés par le Conseil départemental, à destination des employeurs axonais.