En période de confinement, la SIP Picardie assure ses prestations sur l’ensemble de ses 12 500 logements. Le bailleur social a fermé ses agences physiques mais reste mobilisé. Un service auprès des locataires est maintenu, « par le biais d’autres canaux qui participent à réduire au maximum la mobilité physique des uns et des autres et ce dans l’intérêt de tous », affirme la SIP Picardie. « Tous nos préposés au nettoyage, agents d’immeuble qualifiés et gardiens continuent leurs activités avec des précautions particulières : nettoyage des parties communes à sec le matin de bonne heure, sortie/ entrée des ordures ménagères et entretien des abords. C’est notamment le cas sur le quartier d’Étouvie d’Amiens mais aussi sur l’intégralité du patrimoine de la SIP ou sur les sites non pourvus d’un agent SIP, notre prestataire TFN assure ces mêmes prestations dans le respect des gestes barrières et règles de distanciation, continue le bailleur social. La SIP est un bailleur social qui s’engage pour assurer un service auprès de ses locataires. Le travail est réalisé dans l’ombre, pas visible par toutes et tous, mais le travail est réel, imposé par les circonstances de cette épidémie. Merci aux locataires de respecter leur travail et d’être plus indulgents cette période de confinement. »

Le bailleur social assure également le lien avec ses locataires et répond à leurs demandes grâce à son application mobile, son espace sécurisé sur PC et tablette, son centre de relation client ou encore son site Internet avec la mis en ligne d’informations aussi bien nationales que locales. La SIP Picardie garde également le contact avec les personnes dites fragiles, seules et isolées. Par ailleurs, l’encaissement des loyers peut se faire de quatre façons : le prélèvement automatique, le virement bancaire, le paiement par carte bancaire via Internet et l’envoi de chèque par la Poste.