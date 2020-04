La formation continue à distance chez Promeo

Les équipes pédagogiques de Promeo Picardie se sont mobilisées pour adapter leur cours à distance et permettre aux apprentis de reprendre leur formation dès le 30 mars dernier. Pour cette première semaine de formation, 1 100 apprentis picards ont pu accéder à leurs cours mis à disposition sur la plate-forme pédagogique EASI et dispensés par […]

Les équipes pédagogiques de Promeo Picardie se sont mobilisées pour adapter leur cours à distance et permettre aux apprentis de reprendre leur formation dès le 30 mars dernier. Pour cette première semaine de formation, 1 100 apprentis picards ont pu accéder à leurs cours mis à disposition sur la plate-forme pédagogique EASI et dispensés par 208 formateurs permanents, prestataires extérieurs et enseignants des universités mobilisés. Au total, 3 041 heures de formation ont été assurées. Grâce à la plate-forme, les formations sont dispensées via des visioconférences ainsi que des supports écrits et vidéos en ligne. « Les formations à distance se poursuivent et pendant toute la période de confinement sur le même rythme d’alternance que les formations planifiées initialement dans nos centres. Les inscriptions en alternance sont toujours possibles », assure Promeo Picardie. Quant au recrutement pour les formations, il se poursuit également à distance à cette adresse : http://inscription.promeo-formation.fr/