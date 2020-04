Des masques pour Amiens

Ce don provient des villes chinoises Zhengzhou et Mianyang, avec lesquelles Amiens entretient des relations régulières dans le cadre d’échanges amicaux et économiques. Ces masques ont été remis au CHU Amiens-Picardie.

Par ailleurs, la maire d’Amiens Brigitte Fouré a annoncé qu’un masque en tissu lavable – et donc réutilisable – serait offert à la fin du confinement le 11 mai prochain à chaque habitant d’Amiens Métropole, la distribution concernera dans un premier temps les Amiénois. « Ma priorité est de protéger nos concitoyens. La distribution de masques gratuits entre dans la série de mesures que nous avons été amenées à prendre depuis le 17 mars, date du début du confinement », a indiqué Brigitte Fouré lors d’une visioconférence mardi 13 avril. Le port de masques n’est pour le moment pas exigé à l’issue du confinement du 11 mai, une décision qui pourrait évoluer. Le président d’Amiens Métropole Alain Gest a proposé aux 39 communes de l’agglomération de suivre la démarche, et de mutualiser l’achat des masques. Dès ce mardi, 37 maires avaient répondu favorablement, et un avait déjà passé commande. 180 000 masques devraient être ainsi commandés, prioritairement auprès des entreprises et associations locales, et des bénévoles. Au vu du nombre de masques, le recours aux entreprises des Hauts-de-France et étrangères est fortement probable.

50% du coût des masques sera assumé par Amiens Métropole, le reste sera à la charge des communes volontaires.