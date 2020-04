Covid-19 : Xavier Bertrand promet six millions de masques

La Région des Hauts-de-France a commandé six millions de masques en tissu.

La Région des Hauts-de-France a commandé six millions de masques en tissu qui seront mis à disposition gratuitement des habitants de la région souhaitant en porter à la sortie du confinement lié au Covid-19, a annoncé jeudi 16 avril son président Xavier Bertrand.

Ces masques seront lavables jusqu’à plus de dix fois et validés par les CHU ou par la Direction générale de l’armement (DGA), seront produits dans la région avec des entreprises et des associations locales, puis devraient être mis à disposition dans les mairies partout dans la région, a indiqué à l’AFP Xavier Bertrand. « Chaque personne, où qu’elle habite, dans une grande ville ou dans une commune rurale, quelle que soit sa situation, aura la possibilité d’avoir un masque », a-t-il affirmé, refusant qu’il y ait « deux vitesses » selon les territoires.

Au total, le budget de cette commande est évalué entre neuf et dix millions d’euros. « Six millions ça ne suffit pas, l’important c’est d’amorcer le mouvement et de prolonger le mouvement », a-t-il indiqué, espérant « aider au redémarrage d’une filière textile dans la région. » La Région est « en train de constituer un groupement de commandes avec toutes les collectivités intéressées (départements, villes, intercommunalités) pour continuer à demander à cette filière de produire. »

Selon lui, il y a un effet « boule de neige » et des entreprises qui ne sont pas du secteur vont produire des masques, comme Toyota, près de Valenciennes, qui pourrait fabriquer jusqu’à un million de masques.

La Région a reçu par ailleurs cinq millions de masques, chirurgicaux et FFP2, en provenance notamment de Chine qui devraient aller aux professionnels de santé (maisons de retraite, professionnels libéraux, aides à domicile), aux entreprises qui continuent à tourner d’ici le 11 mai « mais aussi pour préparer les conditions de la reprise économique » d’autres secteurs.