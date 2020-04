BTP : signature d’une charte des bonnes pratiques

Une charte partenariale de bonnes pratiques pour la gestion des chantiers en Hauts-de-France a été signée le 17 avril dernier entre l’Union régionale pour l’habitat (URH) Hauts-de-France et un premier cercle de partenaires (LCA-FFB, Capeb, CROA, Cinov et CSPS).

Il s’agit de la première charte de ce type signée en France établie afin de convenir des bonnes pratiques pragmatiques à partager afin « de gérer, sans risque de contentieux à venir, les chantiers (…) et d’organiser les conditions de la reprise de l’activité », indique dans un communiqué l’URH. Tout l’enjeu, comme l’a rappelé le président de l’Union régionale pour l’habitat Jean-Louis Cottigny, étant de trouver un « compromis entre les impératifs économiques incitant à la reprise d’activités et le respect des recommandations sanitaires que les professionnels se doivent de garantir à leurs clients et leurs salariés ».

Dans cet esprit, les partenaires ont acté plusieurs points : partager les valeurs devant guider le dialogue local sur les chantiers entre l’ensemble des acteurs et poser un cadre de préconisations opérationnelles pour ce dialogue, disposer d’une lecture commune et partagée des recommandations sanitaires établies dans le guide de l’OPP BTP paru le 3 avril dernier, organiser l’échange de bonnes pratiques de négociation et modes opératoires « dans la perspective d’une reprise efficiente des chantiers ». Les signataires de la charte entendent notamment garantir la mise en œuvre des procédures préservant la sécurité des personnes sur les chantiers et la santé et la pérennité des entreprises du secteur. Les parties prenantes estiment également qu’il est nécessaire de préparer les conditions d’un plan de relance régional d’investissement, en s’associant à l’État. Parmi les pistes déjà envisagées : l’allègement des règles de la commande publique et le soutien au financement des surcoûts pour les maîtres d’ouvrage.