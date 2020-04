Boulanger lance un service drive

Dans la région, ce service est proposé dans les enseignes de Cambrai, Dunkerque, Saint-Quentin, Boulogne, Amiens, Saint-Omer, Faches, Englos, Noyelles-Godault, Creil, Montigny et Beauvais. Un système qui permet de commander sur boulanger.com et retirer des produits d’équipement de première nécessité en toute sécurité, sans aucun contact entre la clientèle et les collaborateurs de Boulanger, volontaires, et équipés de gants, masques, gel hydroalcoolique.

Comme l’a expliqué dans un communiqué de presse le Directeur client du groupe, Daniel Broche : « En cette période difficile et exceptionnelle, nous pouvons et nous devons répondre aux besoins indispensables de la vie quotidienne des Français en permettant à chacun de maintenir l’équipement de sa maison, de rester connecté avec ses proches, d’avoir le matériel nécessaire au télétravail, de se divertir, de cuisiner. L’ouverture de ces drives sans contact offre une solution sûre, pratique et très rapide pour s’équiper. »