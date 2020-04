En bref

Bientôt des drive fermiers dans la Somme

Prenant exemple sur le Tarn qui a lancé l’initiative, le Département, la Chambre d’agriculture et l’Association des maires de la Somme (AMF80) se sont associés pour l’ouverture de trois drive fermiers dans la Somme, à partir du 10 avril. Une solution qui va permettre aux producteurs de commercialiser leurs produits – viande, laitage, fruits, légumes, jus de fruits, etc. – en circuits courts, en respectant les gestes barrières. Les distributions des paniers auront lieu les mardis et vendredis de 15 à 17 heures à Abbeville (collège Millevoye), Amiens – collège Jean-Marc Laurent) et Péronne (collège Béranger). Les commandes doivent être passées 48 heures avant la distribution, et s’effectuent sur le site https://prod.drive-fermier.fr/somme-produitslocaux.