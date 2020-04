Baby Spa by Laura Sevenus s’implante à Amiens

« Le bien-être des très jeunes enfants a toujours été un sujet d’intérêt pour moi, mais je n’imaginais pas forcément me lancer dans l’aventure du Baby Spa. Tout cela est le fruit d’un heureux hasard », confie Malissa Smagacz. Éducatrice de jeunes enfants, ex-directrice adjointe de crèche à Boves et spécialiste bien-être, elle s’apprête à ouvrir prochainement à Amiens un spa réservé aux bébés et à leurs parents. Pour ce projet inédit, elle a décidé de s’appuyer sur l’expertise de Laura Sevenus, ancienne nageuse professionnelle sud-africaine et créatrice du premier Baby Spa à Londres en 2005. Depuis, le réseau s’est développé avec des implantations en Australie, Afrique du Sud, Inde ou encore en Espagne. Il s’agit d’une première en France.

« Cela permet de renforcer le lien d’attachement, de travailler sur les angoisses de l’enfant »

Accueillir les familles

« J’ai commencé par faire des recherches sur l’hydrothérapie et sur ses bienfaits sur les tout-petits. Au tout départ c’était vraiment dans une démarche personnelle pour en faire profiter ma propre fille et puis je me suis rendue compte que j’étais vraiment très attirée par ce domaine », note Malissa Smagacz. Au fil de son enquête, elle tombe sur le nom de Laura Sevenus et sur son travail autour du bien-être, de l’eau et de l’enfant. Intriguée, elle lui écrit. « Après une conversation téléphonique avec un collaborateur de Laura Sevenus je suis allée à sa rencontre en juillet dernier, à Londres. Le lien s’est fait immédiatement », ajoute l’entrepreneuse qui a fait le choix d’entrer dans ce réseau international. « Chacun reste très libre dans ses décisions. À Amiens, j’ai construit un projet autour du bio par exemple. Les produits comme les matériaux utilisés seront naturels et respectueux de l’environnement », détaille Malissa Smagacz.

Bien-être et activités

Au printemps prochain, elle recevra dans un espace de 200 m2 des bébés de 0 à six mois pour des séances d’hydrothérapie. Ils seront plongés dans une eau à 37 degrés où ils pourront évoluer en toute liberté grâce à une bouée baptisée Bubby dans des baignoires spécialement conçues pour la franchise avant de bénéficier d’une séance de massage. Celle-ci sera réalisée par les parents avec l’aide d’une professionnelle. « Cela permet de renforcer le lien d’attachement, de travailler sur les angoisses de l’enfant, de calmer les douleurs comme les coliques ou de faciliter la digestion », souligne Malissa Smagacz. Outre cette activité, le Baby Spa proposera des ateliers de portage, du Baby Yoga, Yoga Kids ou encore des soins bien-être pour les parents. « Mon objectif est de répondre à toutes les demandes mais aussi à tous les budgets, je souhaite apporter du bien-être aux familles, c’est un élément essentiel pour s’épanouir », s’enthousiasme Malissa Smagacz qui, en plus d’une salariée s’appuiera sur des intervenants extérieurs pour organiser des animations ponctuelles.