En bref

Amiens : un site pour géolocaliser les commerces ouverts

La CCI Amiens-Picardie a lancé un site de géolocalisation pour que le grand public puisse avoir connaissance des commerces et points de vente ouverts. Grâce à cette carte interactive, il est possible d’effectuer une recherche par secteur d’activités ou directement en inscrivant le nom de l’enseigne, les services de livraison et les horaires sont également indiqués. Pour enregistrer son commerce ou trouver ceux à proximité : http://www.actus-cci.fr/commerces/ et la, page Facebook @ActuCCICommerces.

« En cette période de crise sanitaire et économique sans précédent, l’objectif de cet outil est double : permettre aux commerces de proximité pouvant ouvrir dans le cadre des règles de confinement d’être visibles et accessibles à leur clientèle et faciliter le quotidien des habitants du territoire (…) », expliqué la présidente de la CCI Fany Ruin.